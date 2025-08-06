Колесников: «Говорить о «похоронах» сборной США по плаванию рано»

Российский пловец Климент Колесников прокомментировал выступление американских спортсменов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

«Да, результаты у них действительно просели. Те, кто побеждал раньше, уже заканчивают, у них идет смена поколений. Я бы не был так категоричен. Мне кажется, что говорить о «похоронах» рано. Уверен, к Олимпиаде они наверстают упущенное и будут бороться за самые высокие места», — приводит слова Колесникова ТАСС.

Ранее 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс и шестикратный олимпийский чемпион Райан Лохте сравнили с похоронами результаты сборной США на чемпионате мира.

Сборная США на ЧМ в Сингапуре завоевала 9 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей.