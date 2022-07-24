Пловец Климент Колесников заявил, что не теряет мотивации к тренировкам несмотря на отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

18 июля Международная федерация плавания опубликовала правила отбора на Олимпиаду 2024 года в Париже. Ключевыми соревнованиями для квалификации станут чемпионат мира по водным видам спорта 2023 года в японской Фукуоке и чемпионат мира, который состоится в феврале 2024 года в Дохе.

«И даже не думал об этом, до 2024 года нужно дожить еще. Сейчас еще 2023 год будет, там еще какие-то соревнования придумают, мне вообще без разницы, когда соревнования будут, я такой человек, вольный в плавании. Мне можно сказать, что завтра соревнования будут, и я поплыву. Мотивация, конечно, не падает», — цитирует ТАСС Колесникова.

24 июля 22-летний Колесников занял первое место на международных соревнованиях «Игры дружбы» на дистанции 50 метров на спине.

23 марта бюро FINA отстранило российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации.