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Колесников — об отстранении российских спортсменов: «Мотивация, конечно, не падает»

Колесников не теряет мотивацию, несмотря на отстранение российских спортсменов от международных соревнований
Алексей Еремин
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Пловец Климент Колесников заявил, что не теряет мотивации к тренировкам несмотря на отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

18 июля Международная федерация плавания опубликовала правила отбора на Олимпиаду 2024 года в Париже. Ключевыми соревнованиями для квалификации станут чемпионат мира по водным видам спорта 2023 года в японской Фукуоке и чемпионат мира, который состоится в феврале 2024 года в Дохе.

«И даже не думал об этом, до 2024 года нужно дожить еще. Сейчас еще 2023 год будет, там еще какие-то соревнования придумают, мне вообще без разницы, когда соревнования будут, я такой человек, вольный в плавании. Мне можно сказать, что завтра соревнования будут, и я поплыву. Мотивация, конечно, не падает», — цитирует ТАСС Колесникова.

24 июля 22-летний Колесников занял первое место на международных соревнованиях «Игры дружбы» на дистанции 50 метров на спине.

23 марта бюро FINA отстранило российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Источник: https://tass.ru/sport/15297989
Климент Колесников
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Колесников стал победителем «Игр дружбы» на дистанции 50 метров на спине
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