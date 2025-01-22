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Колесников: «Иностранные спортсмены ждут нас и положительно отзываются»

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Двукратный призер Олимпийских игр Климент Колесников рассказал, общается ли он с иностранными спортсменами.

«Время от времени списываюсь с ними. На фоне всех последних событий, после Будапешта, они ждут нас и положительно отзываются о нашем участии в чемпионате мира», — приводит Metaratings.ru слова Колесникова.

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде 2024 года в Будапеште сборная России выступала под нейтральным флагом и завоевала десять медалей: шесть золотых и четыре серебряные. В неофициальном командном зачете россияне заняли второе место.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 11 июля по 3 августа 2025 года в Сингапуре.

Источник: metaratings.ru
Климент Колесников
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