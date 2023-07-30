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Сегодня, 18:40

Колесников — о чемпионах мира: «В плавании есть четкие секунды. Все видят, кто как проплыл, и все все понимают»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Призер Олимпийских игр и чемпион мира Климент Колесников после завершения личных дистанций на финале Кубка России в Казани в интервью «СЭ» рассказал о том, как воспринимает победителей ЧМ-2023 в Фукуоке.

«Как отношусь к победителям ЧМ в Фукуоке? Надо понимать, что там в целом была сложная кадровая ситуация, много ребят сильных не было помимо нас. Те, кто взял перерыв в карьере, у кого проблемы со здоровьем были... Так что всех сильнейших собрать не удалось. Тем не менее, чемпионат мира — есть чемпионат мира. Чемпион мира — это чемпион мира. Глупо это отрицать, можно сколько угодно говорить об этих секундах... Кому какое дело до этого, я бы тоже мог сказать, что выиграл бы на Олимпиаде стометровку, смотрите какие у меня секунды. Но это уже детали.

Понятное дело, что ранее подобных ситуаций не было, когда параллельно фактически вот так выступали люди. И получается я быстрее тех, кто на ЧМ плыл. В плавании есть четкие секунды, мы понимаем, кто как проплыл, кто первый. Но знаете, все все видят. И все все понимают», — сказал Колесников.

Финал Кубка России проходил параллельно с чемпионатом мира в Фукуоке. Колесников на двух дистанциях превзошел результаты, показанные победителями ЧМ в Японии.

Климент Колесников
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