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Климент Колесников прокомментировал свой новый мировой рекорд

20:54
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Российский пловец Климент Колесников в глубине души надеялся, что на чемпионате Европы в Будапеште у него получится установить новый мировой рекорд на дистанции 50 м на спине.

В полуфинале 20-летний Колесников преодолел дистанцию за 23,93 секунды и обновил собственный мировой рекорд (24,00), который был установлен на чемпионате Европы 2018 года в Глазго.

«Это невероятное чувство, — цитирует ТАСС Колесникова. — Я думал о том, чтобы побить мировой рекорд, но не концентрировался на этой задаче, главным было занять первое место в заплыве. Где-то в глубине души я был готов к этому результату, но во время самого заплыва отбросил мысли об этом».

Дистанция 50 метров на спине не входит в программу Олимпиады. Финальный заплыв чемпионата Европы в Будапеште в этой дисциплине состоится 18 мая.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11395333

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