Климент Колесников прокомментировал свой новый мировой рекорд

Российский пловец Климент Колесников в глубине души надеялся, что на чемпионате Европы в Будапеште у него получится установить новый мировой рекорд на дистанции 50 м на спине.

В полуфинале 20-летний Колесников преодолел дистанцию за 23,93 секунды и обновил собственный мировой рекорд (24,00), который был установлен на чемпионате Европы 2018 года в Глазго.

«Это невероятное чувство, — цитирует ТАСС Колесникова. — Я думал о том, чтобы побить мировой рекорд, но не концентрировался на этой задаче, главным было занять первое место в заплыве. Где-то в глубине души я был готов к этому результату, но во время самого заплыва отбросил мысли об этом».

Дистанция 50 метров на спине не входит в программу Олимпиады. Финальный заплыв чемпионата Европы в Будапеште в этой дисциплине состоится 18 мая.