Клепикова завоевала серебро на стометровке вольным стилем на этапе Кубка мира в Узбекистане

Россиянка Дарья Клепикова заняла второе место на дистанции 100 метров вольным стилем на втором этапе Кубка мира в Узбекистане.

В финальном заплыве она проплыла дистанцию за 52,04 секунды. Ранее Клепикова завоевала бронзу на дистанции 100 метров баттерфляем.

В финальном заплыве она проплыла дистанцию за 52,04 секунды. Ранее Клепикова завоевала бронзу на дистанции 100 метров баттерфляем.

Первое место заняла Маррит Стенберген (50,32) из Нидерландов, а третье — Катажина Васик (52,50) из Польши.

Второй этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Ташкенте (Узбекистан) с 8 по 10 октября. Россияне принимают участие в турнире с национальным флагом и гимном.

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