Клепикова заняла пятое место на чемпионате мира и установила новый рекорд России в плавании на 100 м вольным стилем

Российская пловчиха Дарья Клепикова стала пятой в финальном заплыве на 100 м вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

Победителем заплыва стала американка Гретхен Уолш, показавшая результат — 50,31 секунды. 19-летняя россиянка отстала от лидера на 1,31 секунды и установила новый рекорд России (51,62).

Также в тройку медалистов вошли француженка Бериль Гастальделло (+0,32), ставшая серебряным призером, и еще одна американка Кейт Дугласс (+0,42).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.