Клепикова выиграла 100-метровку баттерфляем на чемпионате России на короткой воде

Дарья Клепикова завоевала золото на дистанции 100 метров баттерфляем на чемпионате России по плаванию на короткой воде.

Результат 20-летней спортсменки составил 56,20 секунды. Второй стала Арина Суркова (56,38), третьей — Полина Малахова (57,24).

У мужчин на 100-метровке баттерфляем победу одержал Михаил Вековищев, установив личный рекорд — 49,37 секунды. Серебро завоевал Роман Шевляков (49,93), бронзу — Даниил Марков (50,27).

Женский заплыв на 400 метров комплексом выиграла Ирина Звягинцева (4 минуты 33,41 секунды). В тройку также вошли Виктория Блинова (4.36,51) и Анна Рзаева (4.37,47). У мужчин на этой же дистанции лучшим стал Максим Ступин (4.04,91). Второе место занял Эдуард Валиахметов (4.07,77), третье — Сергей Исаев (4.09,03).

Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит в Казани с 7 по 12 ноября.