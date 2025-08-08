Новости
8 августа, 09:30

Клепикова рассказала об ошибках, которые помешали взять медаль в личных дисциплинах на ЧМ-2025

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова.
Фото Global Look Press

Российская пловчиха Дарья Клепикова в разговоре с «СЭ» оценила свое выступление на ЧМ-2025. В Сингапуре Клепикова завоевала золото и серебро в эстафетах.

— Поставили себе четверку за выступление на чемпионате мира. Почему не пять?

— Все задачи, которые ставила, я выполнила. Но есть задание со звездочкой — это личная медаль. Поэтому и поставила четыре.

— Насколько близко к этой личной медали вы подобрались? Чего не хватило?

— На двух личных дистанциях мне не хватило десятых секунды — это достаточно мало. Сложно сказать, чего не хватило. Когда я проплыла, то понимала, что выложилась на максимум и выдала все, на что готова. Но когда пересматриваешь и видишь все ошибки, то понимаешь, что была готова лучше. Ошибки есть. Это классно. Значит, есть куда расти.

— Мы эти ошибки не видим в отличие от вас. В каких моментах можно добавить?

— Я вижу, как много со старта проигрываю — 15 м. На второй половине после поворота-выхода сразу теряю скорость. Поэтому приходится уже догонять. У меня действительно сильная вторая половина дистанции, поэтому мне страшно начинать быстро. В этом тоже есть некий психологический барьер. Все эти ошибки нужно исправлять, — сказала Клепикова «СЭ».

Дарья Клепикова с&nbsp;медалями ЧМ-2025 в&nbsp;гостях у &laquo;СЭ&raquo;.«Перед соревнованиями хожу на концерты классической музыки, чтобы разгрузиться». Дарья Клепикова в гостях у «СЭ»

