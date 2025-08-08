Клепикова рассказала об ошибках, которые помешали взять медаль в личных дисциплинах на ЧМ-2025

Российская пловчиха Дарья Клепикова в разговоре с «СЭ» оценила свое выступление на ЧМ-2025. В Сингапуре Клепикова завоевала золото и серебро в эстафетах.

— Поставили себе четверку за выступление на чемпионате мира. Почему не пять?

— Все задачи, которые ставила, я выполнила. Но есть задание со звездочкой — это личная медаль. Поэтому и поставила четыре.

— Насколько близко к этой личной медали вы подобрались? Чего не хватило?

— На двух личных дистанциях мне не хватило десятых секунды — это достаточно мало. Сложно сказать, чего не хватило. Когда я проплыла, то понимала, что выложилась на максимум и выдала все, на что готова. Но когда пересматриваешь и видишь все ошибки, то понимаешь, что была готова лучше. Ошибки есть. Это классно. Значит, есть куда расти.

— Мы эти ошибки не видим в отличие от вас. В каких моментах можно добавить?

— Я вижу, как много со старта проигрываю — 15 м. На второй половине после поворота-выхода сразу теряю скорость. Поэтому приходится уже догонять. У меня действительно сильная вторая половина дистанции, поэтому мне страшно начинать быстро. В этом тоже есть некий психологический барьер. Все эти ошибки нужно исправлять, — сказала Клепикова «СЭ».