Клепикова назвала топ-3 музыкальных исполнителей, которые помогают настраиваться на старт

Чемпионка мира по плаванию Дарья Клепикова рассказала «СЭ», как музыка помогает ей настраиваться на соревнования.

— Сейчас на классические концерты ходите?

— Я очень люблю концерты. Мне это очень помогает. Даже такая фишка появилась перед соревнованиями, что стараюсь ходить на концерты, чтобы разгрузиться. Весь тренировочный процесс — это все-таки муторно, сложно. Поэтому должна быть какая-то разгрузка. Плюс концерты дают эмоциональный заряд. Не всегда получается ходить из-за сборов. Сейчас во время отпуска хотелось бы посетить.

— Что в наушниках чаще играет перед стартами?

— Когда еду в автобусе, то стараюсь слушать свои любимые треки. Они должны быть веселыми. Во время разминки даже пританцовываю. Думаю, кто был рядом со мной, это заметил. Когда иду на заплыв, тоже не стесняюсь петь. Там уже включаю что-то более ритмичное.

— То есть музыка может интроверта из вас выдавить?

— На самом деле так. Действительно, когда слушаю музыку, то становлюсь увереннее, энергичнее. Это помогает.

— Сможете назвать топ-3 артистов или композиций, которые помогают настроиться?

— Я в принципе слушаю разную музыку. Из любимых артистов — Билли Айлиш. Слушаю ее с 2019 года. Назову еще Drake и Tame Impala.

— А классическое что-то?

— У меня мама очень любит слушать Рахманинова. Поэтому часто его дома слушаем, — сказала Клепикова «СЭ».