Новости
Статьи Олимпиада
Уведомления
Главная
Плавание

8 августа, 10:10

Клепикова назвала топ-3 музыкальных исполнителей, которые помогают настраиваться на старт

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Чемпионка мира по плаванию Дарья Клепикова рассказала «СЭ», как музыка помогает ей настраиваться на соревнования.

— Сейчас на классические концерты ходите?

— Я очень люблю концерты. Мне это очень помогает. Даже такая фишка появилась перед соревнованиями, что стараюсь ходить на концерты, чтобы разгрузиться. Весь тренировочный процесс — это все-таки муторно, сложно. Поэтому должна быть какая-то разгрузка. Плюс концерты дают эмоциональный заряд. Не всегда получается ходить из-за сборов. Сейчас во время отпуска хотелось бы посетить.

— Что в наушниках чаще играет перед стартами?

— Когда еду в автобусе, то стараюсь слушать свои любимые треки. Они должны быть веселыми. Во время разминки даже пританцовываю. Думаю, кто был рядом со мной, это заметил. Когда иду на заплыв, тоже не стесняюсь петь. Там уже включаю что-то более ритмичное.

— То есть музыка может интроверта из вас выдавить?

— На самом деле так. Действительно, когда слушаю музыку, то становлюсь увереннее, энергичнее. Это помогает.

— Сможете назвать топ-3 артистов или композиций, которые помогают настроиться?

— Я в принципе слушаю разную музыку. Из любимых артистов — Билли Айлиш. Слушаю ее с 2019 года. Назову еще Drake и Tame Impala.

— А классическое что-то?

— У меня мама очень любит слушать Рахманинова. Поэтому часто его дома слушаем, — сказала Клепикова «СЭ».

Дарья Клепикова с&nbsp;медалями ЧМ-2025 в&nbsp;гостях у &laquo;СЭ&raquo;.«Перед соревнованиями хожу на концерты классической музыки, чтобы разгрузиться». Дарья Клепикова в гостях у «СЭ»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Плавание
Дарья Клепикова
Читайте также
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
В Италии назвали Украину единственным напавшим на НАТО государством
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
Литва запретила въезд рэперу Моргенштерну на 10 лет
Популярное видео
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Клепикова: «Пинок» от главного тренера перед финалом эстафеты взбодрил меня прилично»

Клепикова: «Стараюсь каждый раз поднимать вопрос об условиях для плавания в Воронеже»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости