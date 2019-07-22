Китайские фанаты угрожают смертью семье австралийского пловца. Он не пожал руку Сунь Яну

Австралийский пловец Мак Хортон и члены его семьи получили множество угроз в социальных сетях после отказа участвовать в церемонии награждения на чемпионате мира по водным видам спорта, информирует Wide world of sports. Он занял второе место на дистанции 400 м вольным стилем. Победу одержал китаец Сунь Ян, Хортон отказался вставать с ним на пьедестал из-за допингового скандала с участием китайца.

В комментариях, оскорбляющих Хортона, он был назван "толстой австралийской свиньей", "жалким неудачником" и "отвратительным". Также оскорблениям подверглась подруга спорсмена и его семья: "ваша семья будет мертва", "вы умерете от несчастного случая".

В феврале Сунь Ян разбил молотком свою допинг-пробу на глазах у офицеров допинг-контроля, возмутившись тем, что они неправильно оформили документы для внеплановой проверки.