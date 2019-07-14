Китаянка Синь Синь выиграла золотую медаль в заплыве на 10 километров, Крапивина - 20-я

Китаянка Синь Синь одержала победу в финальном заплыве на 10 километров на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта. Второе место заняла американка Хейли Андерсон, а замкнула тройку лучших итальянка Ракеле Бруни.
Россиянки Анастасия Крапивина и Марина Новикова заняли 20-е и 21-е места соответственно.
Winners of the Women's 10Km:— FINA (@fina1908) 14 июля 2019 г.
🥇Xin Xin 🇨🇳
🥈 @SwimHaley 🇺🇸
🥉 @bruni_rachele 🇮🇹
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