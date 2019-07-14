Китаянка Синь Синь выиграла золотую медаль в заплыве на 10 километров, Крапивина - 20-я

Китаянка Синь Синь одержала победу в финальном заплыве на 10 километров на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта. Второе место заняла американка Хейли Андерсон, а замкнула тройку лучших итальянка Ракеле Бруни.

Россиянки Анастасия Крапивина и Марина Новикова заняли 20-е и 21-е места соответственно.