Китаец Сунь Ян дисквалифицирован на 8 лет за нарушение антидопинговых правил

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу китайского пловца Сунь Яна. Трехкратный олимпийский чемпион дисквалифицирован на 8 лет, сообщает The New York Times.

В сентябре 2018 года Сунь Ян отказался сдавать внесоревновательную пробу, а в конце концов, люди из его окружения выхватили из рук у допинг-офицеров и уничтожили пробирки со взятыми мочой и кровью. После всего этого международная федерация (FINA) полностью оправдала пловца. Но ВАДА это решение не устроило и организация подала иск в CAS на 28-летнего китайца.

Несмотря на то, что нарушение Сунь Яна было зафиксировано до начала чемпионата мира 2019 года, завоеванные китайцем на мировом первенстве награды не будут изъяты, поскольку допинг-пробы спортсмена на турнире показали отрицательный результат, а иные доказательства нарушения им антидопинговых правил отсутствуют.