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Плавание

Сегодня, 16:43

Киселева поддержала россиян, выступающих на чемпионате мира по плаванию

Микеле Антонов
Корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, депутат Мосгордумы Мария Киселева в разговоре с «СЭ» поддержала российских спортсменов, выступающих на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

«Мирон Лифинцев, смешанная эстафета! Поздравляю, ребята, вы — лучшие! После большого перерыва и сразу яркий результат! Так держать!» — сказала Киселева «СЭ».

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.

Плавание
Мария Киселева
Мирон Лифинцев
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