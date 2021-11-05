Кирпичникова стала первой на дистанции 1500 метров вольным стилем на чемпионате Европы

Россиянка Анастасия Кирпичникова стала победительницей на дистанции 1 500 метров вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию. Он 15 минут и 18,3 секунды. Ей не хватило 0,29 секунды для того, чтобы повторить мировой рекорд.

Зато она установила новый рекорд чемпионатов мира на короткой воде. Также Кирпичникова обновила рекорд России.

Второе место заняла итальянка Симона Куадарелла, третье — ее соотечественница Мартина Рита Караминьоли.