Пригода — о молодом поколении наших пловцов: «Для меня это сверхлюди»

Многократный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода в интервью «СЭ» высоко оценил выступление на ЧМ-2024 в Будапеште Мирона Лифинцева, Егора Корнева и других наших молодых пловцов.

— В нейтральном статусе от нашей страны в Будапеште успешно выступили многие совсем молодые ребята. От 15 до 19 лет. Растет хорошая смена лидерам?

— Я бы сказал, что спорт в нашей стране не попал в ту яму, из которой невозможно выбраться. Даже по составу ребят, с которыми я плыл эстафету, можно сказать, что это голодные до больших побед спортсмены. Более адаптивные к нынешним реалиям, чем даже мое поколение. Выдержать трехлетнее отстранение, сохранить голод и желание, участвуя только во внутренних стартах, и победить с мировым рекордом... Для меня это сверхлюди. И это действительно будущее нашего спорта. Эти ребята могут писать историю плавания и двигать результаты на запредельный уровень. А это будет влюблять в плавание совсем маленьких детей и их родителей.

— Вы из семьи пловцов. У вас не было вариантов пойти в другой вид спорта?

— Варианты были. Родители предоставляли мне разные возможности. Занимался многими видами спорта и даже уходил в искусство. В итоге постепенно все отсеялось, и я выбрал плавание. Не стремился преследовать родительские задачи и амбиции. Действовал исключительно своей головой. Конечно, прислушивался к их мнению, но все решения принимал самостоятельно. И нисколько не жалею, что пошел этим путем и оказался в плавании.

На ЧМ наши спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали шесть золотых и четыре серебряные медали — по количеству первых мест это второй результат после сборной США.