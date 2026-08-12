Пригода вышел в финал на дистанции 200 метров брассом на чемпионате Европы

Российский пловец Кирилл Пригода вышел в финал на дистанции 200 метров брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта.

По итогам двух полуфиналов Пригода показал четвертое время — 2 минуты 9,17 секунды.

Еще один представитель России Александр Жигалов проплыл за 2 минуты 10,19 секунды и не смог квалифицироваться в финал, попав в число запасных.

Финал пройдет 13 августа. Чемпионат Европы в Париже завершится 16 августа.