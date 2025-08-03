Новости
Статьи Олимпиада
Уведомления
Главная
Плавание

3 августа, 18:20

Пригода — об итогах ЧМ: «Постараемся дальше не останавливаться»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Пловец Кирилл Пригода прокомментировал победу в комбинированной эстафете 4x100 м на чемпионате мира-2025.

— Эта победа очень хорошо простимулировала нашу команду. В целом про чемпионат и сегодняшний день — очень рад за Илью Бородина, он огромный пахарь, плавает до безумия и борется наравне с легендами мирового плавания. Всех поздравляю и очень рад, что действительно был свидетелем всех этих побед. Постараемся дальше не останавливаться.

— Ты дожил до этого состава команды, неужели за последние годы не было желания уйти?

— Как я уже однажды сказал — уйти получится один раз, больше уже не вернешься. Я считаю, что недостаточно сделал и могу еще что-то дать нашему спорту. В принципе, все в рабочих рамках, есть небольшие недочеты, с которыми я буду в дальнейшем работать. В эстафете я был быстрее и, если мы хотим в дальнейшем бороться за самое интересное, за самое лучшее — это все нужно подтягивать и превращать из случайности в стабильность.

— Итог чемпионата?

— Скажу честно, я не удовлетворен.

Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и&nbsp;Егор Корнев.«Нужно превращать случайности в стабильность». Золотая точка россиян на чемпионате мира

3 августа российские спортсмены завоевали три медали — пловцы выиграли мужскую комбинированную эстафету 4x100 м, Климент Колесников победил на дистанции 50 м на спине, Илья Бородин стал третьим на дистанции 400 м комплексным плаванием.

Всего на ЧМ россияне завоевали 18 медалей (6 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Плавание
Кирилл Пригода
Читайте также
Стал лысым на удачу, отказал в скидке по новому контракту и может не договориться с «Рейнджерс». Что происходит с Артемием Панариным
Воробьев навестил пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика
Путин призвал создавать собственные технологические платформы
«Рейнджерс» Панарина прервали серию без побед в Нью-Йорке со старта сезона НХЛ
Трамп призвал президента Израиля прекратить уголовное преследование Нетаньяху
Латвия может лишиться этапов Кубка мира из-за невыдачи виз спортсменам из России
Популярное видео
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Майгуров: «Российские биатлонисты готовы в любой момент вернуться на международные соревнования»
Фигурист Даниелян сравнил возвращение на международную арену с наблюдением за космосом из лужи
В Европе готовятся к отмене соревнований из-за недопуска россиян. Противостояние входит в решающую фазу
Карпин рассказал, что планирует следить за ЧМ-2026
Более 25 российских бобслеистов и скелетонистов претендуют на нейтральный статус
FIG предоставила нейтральный статус тренеру Суходольскому, который ранее получил отказ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Лифинцев: «Чемпионат мира дал много опыта перед Олимпиадой»

Минаков: «Расцениваю этот ЧМ как ступеньку к дальнейшему росту»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости