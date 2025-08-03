Пригода — об итогах ЧМ: «Постараемся дальше не останавливаться»

Пловец Кирилл Пригода прокомментировал победу в комбинированной эстафете 4x100 м на чемпионате мира-2025.

— Эта победа очень хорошо простимулировала нашу команду. В целом про чемпионат и сегодняшний день — очень рад за Илью Бородина, он огромный пахарь, плавает до безумия и борется наравне с легендами мирового плавания. Всех поздравляю и очень рад, что действительно был свидетелем всех этих побед. Постараемся дальше не останавливаться.

— Ты дожил до этого состава команды, неужели за последние годы не было желания уйти?

— Как я уже однажды сказал — уйти получится один раз, больше уже не вернешься. Я считаю, что недостаточно сделал и могу еще что-то дать нашему спорту. В принципе, все в рабочих рамках, есть небольшие недочеты, с которыми я буду в дальнейшем работать. В эстафете я был быстрее и, если мы хотим в дальнейшем бороться за самое интересное, за самое лучшее — это все нужно подтягивать и превращать из случайности в стабильность.

— Итог чемпионата?

— Скажу честно, я не удовлетворен.

3 августа российские спортсмены завоевали три медали — пловцы выиграли мужскую комбинированную эстафету 4x100 м, Климент Колесников победил на дистанции 50 м на спине, Илья Бородин стал третьим на дистанции 400 м комплексным плаванием.

Всего на ЧМ россияне завоевали 18 медалей (6 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые).