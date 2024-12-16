Новости
Статьи Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 21:00

Пригода: «Очень хотелось поставить жирную точку и вернуть наш рекорд мира в эстафете»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Егор Корнев и Мирон Лифинцев завоевали золото в комбинированной эстафете 4 по 100 метров.
Фото Getty Images

Многократный чемпион мира Кирилл Пригода в интервью «СЭ» подвел итоги ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде в столице Венгрии Будапеште.

— После серебра на 50 м в шестой заключительный день ЧМ вы ударили кулаком в щит. Ваши эмоции можно понять, учитывая, что это был третий серебряный заплыв подряд.

— В этом моменте все вырвалось наружу. Как и многие спортсмены, в душе я максималист. Хочется всего и сразу, но жизнь тем и уникальна, что она вносит свои коррективы. И расставляет вещи так, как считает нужным. На сегодняшний день надо радоваться тому, что я просто приехал на ЧМ и выступил. У меня появились шансы вернуться на международную арену, побороться с лучшими. Серебро тоже хороший результат. Определенный шаг и в моей плавательной карьере — впервые я забрал все серебро в брассе, встал на пьедестал во всех трех личных дистанциях. Но мы как вампиры — всегда хочется большего.

— Климент Колесников отметил, что после вторых мест на мужскую эстафету вы выходили очень злым. Было четко видно, как вы хотите выиграть. Призер Олимпиады правильно понял ваши эмоции?

— Очень хотелось поставить жирную точку и вернуть наш рекорд мира, который держался в мужской эстафете очень долгое время, вплоть до прошлого ЧМ 2022 года. Но мы с ребятами не выходили с этой мыслью на старт. Просто хотели хорошо поработать и побороться. Рядом были сильные соперники, которые умеют собираться и выдавать свой максимум в нужный момент.

— К тому же это был заключительный день. Откуда силы?

— Конечно, к этому моменту все устали, где-то прыгнули выше головы. Не говоря уже о том, что подготовку пришлось резко менять, так как о поездке на ЧМ мы узнали всего за несколько недель до старта. Все равно в этих условиях хотелось выдавать максимум, и ребята выложились по полной. Мирон [Лифинцев], и Андрей [Минаков], и Егор [Корнев] - большие молодцы. Эта победа получилась символичной. Последняя дистанция, последний заплыв, и мы ставим яркую точку, еще и с рекордом мира. Ребята молодые, еще не все осознают. Для Мирона и Егора это вообще первый ЧМ в жизни. Я же уже понимаю, насколько это символично и важно. Так что рад, что стоял плечом к плечу с ними. Всем троим безграничное уважение. А участникам утренней эстафеты отдельная благодарность за то, что разместили нас по центральным дорожкам.

Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода и&nbsp;Арина Суркова на&nbsp;чемпионате мира-2024 на&nbsp;короткой воде в&nbsp;Будапеште. «Главный итог ЧМ: спорт в России не попал в ту яму, из которой невозможно выбраться». Интервью Кирилла Пригоды

На ЧМ наши спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали шесть золотых и четыре серебряные медали — по количеству первых мест это второй результат после сборной США (у американцев 18 титулов).

Плавание
Кирилл Пригода
Читайте также
Трамп заявил о решении начать переговоры с Путиным об урегулировании на Украине
Нападающий «Рапида» Бургшталлер получил перелом черепа после нападения в Вене
На Украине заявили о появлении сбивающего самолеты лазерного оружия
На фоне российских побед Украина меняет тактику. Что пишут СМИ
Золото на шее Ротенберга. Что случилось в матче Россия 25 – Казахстан
Нападающий «Локомотива» Воробьев выложил фото с убитыми зайцами
Популярное видео
Россия выиграла КПК. «Трактор» взял американского защитника
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Финал Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 10 — рекордный!
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Журова обратилась к World Aquatics после запрета публиковать результаты российских пловцов

Пригода назвал пример для подражания: «Паралимпиец Андрей Калина»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости