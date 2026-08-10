Пригода и Кожакин вышли в полуфинал на дистанции 100 м брассом на ЧЕ в Париже

Россияне Кирилл Пригода и Иван Кожакин стали участниками полуфинала на дистанции 100 м брассом в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Париже.

Пригода показал шестое время в квалификации — 59,38 секунды. Кожакин финишировал девятым с результатом 59,52 секунды. Оба попали в число 16 пловцов, которые продолжат борьбу за медали. Александр Жигалов (1.00,36) и Даниил Писецкий (1.00,68) завершили выступление на предварительном этапе, заняв 23-е и 28-е места соответственно.

Полуфинальные заплывы запланированы на вечер понедельника. Чемпионат Европы в Париже продлится до 16 августа.