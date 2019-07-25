"Кинг заслужила наказание за неправильный разворот еще в Рио-2016". Призер Олимпийских игр - о дисквалификации американки

Трехкратный призер Олимпийских игр 1998 и 1992 годов, бывший рекордсмен мира на дистанции 100 метров в 25-метровом бассейне Дмитрий Волков выразил мнение, что дисквалификация двукратной олимпийской чемпионки американки Лилли Кинг справедлива.

- Если вы включите заплыв Лилли Кинг на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро-2016, то увидите, что там она тоже сделала подобный поворот, - цитирует ТАСС Волкова. - Техника прохождения поворота с касанием бортика одной рукой - это ее фишка, и она вполне заслуживала наказания еще три года назад. Судьба догнала ее здесь.

Все зависит от лояльности судьи. Это некий ситуационный момент, на решение влияет как политика, так и другие моменты, которые смешиваются со спортом.

Ранее апелляционное жюри Международной федерации плавания (FINA) отклонило протест сборной США на дисквалификацию Лилли Кинг. Утром она была дисквалифицирована за нарушение правил на первом повороте на в предварительном заплыве на 200 м брассом. Это не позволит ей выступить в вечерних полуфиналах.

За что дисквалифицировали Лилли Кинг. Видео ошибки // Ефимова вышла в полуфинал ЧМ в Корее на дистанции 200 метров брассом. Кинг дисквалифицирована