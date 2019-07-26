Кинг с трибуны наблюдала за шестой победой Ефимовой на ЧМ

Олимпийская чемпионка из США Лилли Кинг с трибун наблюдала за тем, как призер Олимпийских игр россиянка Юлия Ефимова победила на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, cообщают "РИА "Новости".

Кинг была дисквалифицирована за нарушение правил на первом повороте в предварительном заплыве на 200 м брассом. Это не позволило американке выступить в полуфиналах. Сборная США подала протест на дисквалификацию спортсменки, однако апелляционное жюри Международной федерации плавания (FINA) ее отклонило.

Эпоха Ефимовой. Юлия снова принесла России первое золото!

За что дисквалифицировали Лилли Кинг. Видео ошибки