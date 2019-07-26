Кинг с трибуны наблюдала за шестой победой Ефимовой на ЧМ

Олимпийская чемпионка из США Лилли Кинг с трибун наблюдала за тем, как призер Олимпийских игр россиянка Юлия Ефимова победила на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, cообщают "РИА "Новости".
Кинг была дисквалифицирована за нарушение правил на первом повороте в предварительном заплыве на 200 м брассом. Это не позволило американке выступить в полуфиналах. Сборная США подала протест на дисквалификацию спортсменки, однако апелляционное жюри Международной федерации плавания (FINA) ее отклонило.
Эпоха Ефимовой. Юлия снова принесла России первое золото!
Дополнительная информация
Загрузка...