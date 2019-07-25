Кинг дисквалифицировали. США подали протест

США намерены опротестовать дисквалификацию олимпийской чемпионки Лилли Кинг за нарушение правил прохождения поворота на дистанции 200 м брассом в предварительном заплыве на чемпионате мира по водным видам спорта в корейском Кванджу.

Об этом сообщают "РИА "Новости" со ссылкой на члена бюро Международной федерации плавания (FINA) Владимира Сальникова. В случае отклонения протеста Кинг не сможет продолжить борьбу в этом виде программы.

Россиянка Юлия Ефимова отобралась в полуфинал с результатом 2 минуты 25,01 секунды. Ранее Кинг обыграла россиянку на дистанции 100 метров брассом.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2019: новости и обзоры, расписание и результаты, медальный зачет