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Казань примет этап Кубка мира по плаванию в октябре 2021 года

13:33

Международная федерация плавания опубликовала календарь Кубка мира-2021 по плаванию. В календарь Кубка мира включены шесть этапов. Заключительный этап пройдет в Казани с 28 по 30 октября 2021 года, сообщает сайт FINA.

Соревнования будут проходить в 25-метровом бассейне и станут отборочными стартами на чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который состоится в Абу-Даби (ОАЭ) с 13 по 18 декабря 2021 года.

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