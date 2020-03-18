Казань не сможет принять чемпионат России из-за коронавируса, это отборочный турнир на ОИ-2020

Казань из-за пандемии коронавируса не сможет принять чемпионат России по плаванию. Об этом сообщил главный тренер сборной страны Сергей Чепик.

— Только что стало известно, что чемпионат России не сможет пройти в Казани, но мы сейчас рассматриваем другие варианты проведения турнира. — цитирует Чепика ТАСС. — Думаю, решение будет принято в течение суток. Мы постараемся удержать установленные сроки проведения турнира.

Чемпионат России должен был протий в столице Татарстана с 3 по 10 апреля. Он будет главным отборочным турниром на Олимпиаду-2020 в Токио.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 204 255 человек. Умерших — 8 243, выздоровевших — 82 107. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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