Казахстанский пловец Баландин стал жертвой автоворов в том же районе, где убили Дениса Тена

В Алма-Ате (Казахстан) украли зеркало с автомобиля пловца Дмитрия Баландина. Как сообщает Nur.kz, полиция уже установила личность предполагаемого злоумышленника.

- По факту кражи автомобильного зеркала у гражданина Баландина Д. Управлением полиции Алмалинского района проводится досудебное расследование, - цитирует издание местную полицию. - Личность злоумышленника установлена. Его поимка - дело времени. В настоящее время оперативными сотрудниками проводится работа по поиску и изъятию похищенного зеркала. В этой связи проверяются места возможного сбыта похищенного имущества.

Ранее стало известно, что преступник снял автомобиль с зеркала Баландина. Это произошло недалеко от места убийства казахстанского фигуриста Дениса Тена. 23-летний Дмитрий Баландин - олимпийский чемпион 2016 года, трехкратный победитель Азиатских игр.