Капитан сборной Японии по плаванию наказан за супружескую неверность

Капитан сборной Японии и четырехкратный чемпион мира в комплексном плавании Дайя Сэто вынужден сложить с себя капитанские полномочия в результате секс-скандала. 26-летний женатый спортсмен, отец двоих детей, был замечен с любовницей в отеле для свиданий, о чем написали некоторые японские СМИ. В официальном заявлении по поводу случившегося Сэто принес извинения, назвав инцидент «неосторожным поступком, который повредил моей семье, а также вызвал беспокойство у моих болельщиков, спонсоров и многих других людей».

Как сообщает The Japan Times, спонсоры уже разорвали свои соглашения со скандальным спортсменом, заявив, что их моральные установки противоречат дальнейшему сотрудничеству. Сэто был первым в комплексном плавании на 400 метров на трех последних чемпионатах мира. На Олимпиаде в Рио он стал третьим на этой дистанции.