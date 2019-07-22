Канадка Макнил - чемпионка мира на 100-метровке баттерфляем

Канадка Маргарет Макнил выиграла чемпионат мира на дистанции 100 м баттерфляем. В тройку вошли Сара Шестрем из Швеции и Эмма Маккеон из Австралии.
Россиянки в финал этой дисциплины не пробились.
Кванджу (Корея)
Чемпионат мира
Женщины
100 м баттерфляй
Финал
1. Маргарет Макнил (Канада) - 55,83
2. Сара Шестрем (Швеция) - 56,22
3. Эмма Маккеон (Австралия) - 56,61
4. Елена Ди Лиддо (Италия) - 57,07
5. Брианна Тросселл (Австралия) - 57,09
6. Келси Далиа (США) - 57,11
7. Луиза Ханссон (Швеция) - 57,16
8. Мари Ваттель (Франция) - 57,29
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