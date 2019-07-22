Канадка Макнил - чемпионка мира на 100-метровке баттерфляем

Канадка Маргарет Макнил выиграла чемпионат мира на дистанции 100 м баттерфляем. В тройку вошли Сара Шестрем из Швеции и Эмма Маккеон из Австралии.

Россиянки в финал этой дисциплины не пробились.

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Женщины

100 м баттерфляй

Финал

1. Маргарет Макнил (Канада) - 55,83

2. Сара Шестрем (Швеция) - 56,22

3. Эмма Маккеон (Австралия) - 56,61

4. Елена Ди Лиддо (Италия) - 57,07

5. Брианна Тросселл (Австралия) - 57,09

6. Келси Далиа (США) - 57,11

7. Луиза Ханссон (Швеция) - 57,16

8. Мари Ваттель (Франция) - 57,29