Канадка Макинтош установила третий мировой рекорд в плавании за пять дней

Трехкратная олимпийская чемпионка из Канады Саммер Макинтош установила новый мировой рекорд — на дистанции 400 м комплексным плаванием. На чемпионате Канады она показала результат 4 минуты 23,65 секунды.

Предыдущий мировой рекорд на этой дистанции тоже принадлежал Макинтош — он составлял 4 минуты 24,38 секунды.

Макинтош за пять дней побила три мировых рекорда. Ранее 18-летняя спортсменка проплыла 200 м комплексом за 2 минуты 5,7 секунды, а 400 м кролем — за 3 минуты 54,18 секунды.