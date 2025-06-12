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Плавание

12 июня 2025, 08:25

Канадка Макинтош установила третий мировой рекорд в плавании за пять дней

Саммер Макинтош.
Фото Global Look Press

Трехкратная олимпийская чемпионка из Канады Саммер Макинтош установила новый мировой рекорд на дистанции 400 м комплексным плаванием. На чемпионате Канады она показала результат 4 минуты 23,65 секунды.

Предыдущий мировой рекорд на этой дистанции тоже принадлежал Макинтош он составлял 4 минуты 24,38 секунды.

Макинтош за пять дней побила три мировых рекорда. Ранее 18-летняя спортсменка проплыла 200 м комплексом за 2 минуты 5,7 секунды, а 400 м кролем за 3 минуты 54,18 секунды.

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Плавание
Саммер Макинтош
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