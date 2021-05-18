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Каменева заняла четвертое место в плавании на 50 метров вольным стилем на чемпионате Европы

20:32

На чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) завершились соревнования по плаванию на 50 метров вольным стилем у женщин. Россиянка Мария Каменева заняла четвертое место. Она преодолела дистанцию за 24,29 секунды.

Победила голландка Раноми Кромовидьойо (23,97). Второе место заняла полячка Катажина Васик (24,17). На третьей позиции датчанка Пернилле Блюме (24.17).

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит с 10 по 23 мая.

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