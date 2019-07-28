Каменева - пятая на ЧМ в Кванджу на 50-метровке кролем

Россиянка Мария Каменева заняла пятое место на чемпионате мира в Кванджу на дистанции 50 метров вольным стилем. 20-летняя спортсменка в полуфинале также показала пятое время.

Первой стала американка Симона Мануэль, второй - шведка Сара Шестрем, замкнула тройку австралийка Кейт Кэмпбелл.

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Женщины

50 м в/с

Финал

1. Симона Мануэль (США) - 24,05

2. Сара Шестрем (Швеция) - 24,07

3. Кейт Кэмпбелл (Австралия) - 24,11

4. Пернилла Блум (Дания) - 24,12

5. Мария Каменева - 24,31

6. Рамони Кромовидйойо (Голландия) - 24,35

7. Анна Хопкин (Великобритания) - 24,40

8. Бронте Кэмпбелл (Австралия) - 24,48