Каменева - пятая на ЧМ в Кванджу на 50-метровке кролем

Россиянка Мария Каменева заняла пятое место на чемпионате мира в Кванджу на дистанции 50 метров вольным стилем. 20-летняя спортсменка в полуфинале также показала пятое время.
Первой стала американка Симона Мануэль, второй - шведка Сара Шестрем, замкнула тройку австралийка Кейт Кэмпбелл.
Кванджу (Корея)
Чемпионат мира
Женщины
50 м в/с
Финал
1. Симона Мануэль (США) - 24,05
2. Сара Шестрем (Швеция) - 24,07
3. Кейт Кэмпбелл (Австралия) - 24,11
4. Пернилла Блум (Дания) - 24,12
5. Мария Каменева - 24,31
6. Рамони Кромовидйойо (Голландия) - 24,35
7. Анна Хопкин (Великобритания) - 24,40
8. Бронте Кэмпбелл (Австралия) - 24,48
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