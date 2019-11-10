Каменева победила на 50-метровке кролем на чемпионате России

Мария Каменева победила на дистанции 50 метров вольным стилем на чемпионате России на короткой воде в Казани. Ее результат 23,70 секунды. Второй стала Арина Суркова (24,06), третьей — Дарья Устинова (24,38).

На 50-метровке брассом первым стал Андрей Николаев (26,25). Второе место занял Кирилл Стрельников (26,26), третье — Игорь Головин (26,72).

?Светлана Чимрова выиграла 100-метровку баттерфляем (57,49). Второй стала Софья Сподаренко (58,34), третьей — Наталья Можина (58,40).