16:15 | Плавание

Как Мартин Малютин стал Марютиным. Ошибка организаторов ЧМ-2019

Мартин Малютин, Сунь Янь, Данкан Скотт. Фото AFP
Мартин Малютин, Сунь Янь, Данкан Скотт. Фото AFP
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Организаторы чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу ошиблись в написании фамилии россиянина Мартина Малютина.

На церемонию награждения он вышел с именной наклейкой, на которой вместо его фамилии латинскими буквами было написано "Maryutin" (Марютин). Малютин завоевал бронзу на дистанции 200 м вольным стилем. 

Вторую победу на чемпионате одержал скандальный китаец Сунь Янь, которому отказался пожать руку британец Данкан Скотт, разделивший бронзу с россиянином.

"Не особо верю в честность Сунь Яна". Малютин – о скандальном китайце

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