Как Мартин Малютин стал Марютиным. Ошибка организаторов ЧМ-2019

Организаторы чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу ошиблись в написании фамилии россиянина Мартина Малютина.

На церемонию награждения он вышел с именной наклейкой, на которой вместо его фамилии латинскими буквами было написано "Maryutin" (Марютин). Малютин завоевал бронзу на дистанции 200 м вольным стилем.

Вторую победу на чемпионате одержал скандальный китаец Сунь Янь, которому отказался пожать руку британец Данкан Скотт, разделивший бронзу с россиянином.

"Не особо верю в честность Сунь Яна". Малютин – о скандальном китайце