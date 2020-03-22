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Как Ефимова тренируется на карантине. Огненное видео

11:49
Юлия Ефимова. Фото Instagram
Юлия Ефимова. Фото Instagram
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Российская пловчиха Юлия Ефимова приняла участие в челлендже «Оставайся дома». Двукратный призер Олимпиад опубликовала в сториз видео, на котором она выполняет отжимания.

Челлендж «Оставайся дома» проходит на фоне эпидемии коронавируса.

По последним данным коронавирусом заболело более 308 тысяч человек, из них выздоровело порядка 95 тысяч, умерло 13 тысяч. В России официально выявлено 306 случаев заболевания и 1 смерть.

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