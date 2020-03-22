Как Ефимова тренируется на карантине. Огненное видео
11:49
Российская пловчиха Юлия Ефимова приняла участие в челлендже «Оставайся дома». Двукратный призер Олимпиад опубликовала в сториз видео, на котором она выполняет отжимания.
Ефимова pic.twitter.com/N8vtpZkEnR— Великий Твитсби (@greattvetor) March 22, 2020
Челлендж «Оставайся дома» проходит на фоне эпидемии коронавируса.
По последним данным коронавирусом заболело более 308 тысяч человек, из них выздоровело порядка 95 тысяч, умерло 13 тысяч. В России официально выявлено 306 случаев заболевания и 1 смерть.
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