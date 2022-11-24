Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии корреспонденту «СЭ» прокомментировал новый мировой рекорд пловца Климента Колесникова на 50 метров. Он проплыл дистанцию за 22,11 секунды.

«Рекорд есть, Климент Колесников молодец. Но всему остальному миру все равно на это, потому что Колесников нигде не выступает. Думаю, что у него в ближайшее время не будет шансов повторить собственный рекорд на международной арене», — сказал Губерниев «СЭ».

Пока мировой рекорд принадлежит французу Флорану Маноду, он был установлен в декабре 2014 года в Дохе.

Решение о ратификации мирового рекорда должна принять Международная федерация плавания (FINA).