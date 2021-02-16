Известный австралийский пловец арестован за сбыт наркотиков

Призер Олимпиады-1996 и бывший пловец сборной Австралии Скотт Миллер арестован в Сиднее в ходе полицейской облавы на поставщиков наркотиков, сообщает 16 февраля AAP.

45-летний экс-спортсмен обвиняется в коммерческом сбыте метиламфетамина. В доме Миллера изъят товар на сумму в 2 миллиона австралийских долларов. Скотт завоевал серебряную медаль в баттерфляе и бронзовую награду в комбинированной эстафете на Олимпийских играх в Атланте.

Ранее он публично признавался в том, что является наркоманом, и в 2014 году прошел курс реабилитации. В том же году бывшая жена пловца покончила жизнь самоубийством. После этого Миллер сказал, что посвятит свою жизнь помощи людям, страдающим от наркозависимости.