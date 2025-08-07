Гирев — об успехе 12-летней пловчихи из Китая на ЧМ-2025: «Азия в целом славится молодыми спортсменами»

Чемпион мира по плаванию Иван Гирев прокомментировал выигрыш 12-летней китаянкой Юй Цзыди бронзовой медали в эстафете 4x200 м вольным стилем на чемпионате мира в Сингапуре.

«Азия в целом славится молодыми спортсменами. Плавание — это все же спорт долгожителей. Если у ребенка получается плавать, то почему нет, все индивидуально. Такой один человек на пару миллиардов людей», — цитирует 25-летнего спортсмена ТАСС.

По словам Гирева, в случае проигрыша более молодому спортсмену при достойном времени ему не будет обидно.

«Если у нас будет достойное время, то я не думаю, что мне будет обидно. Наоборот, это вызовет вопросы ко мне, что я что-то делаю не так», — отметил пловец.

На чемпионате мира в Сингапуре Гирев выиграл золото в комбинированной эстафете 4x100 м и стал серебряным призером в смешанной эстафете 4x100 м вольным стилем.