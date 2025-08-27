Источник: пропавшего пловца Свечникова ищут в Турции с помощью гидролокатора
Российского пловца Николая Свечникова, который пропал без вести во время заплыва в Босфоре, ищут с помощью гидролокатора, сообщает турецкий журнал Aksiyon.
Отмечается, что операция по поиску 29-летнего спортсмена проходит как в Босфоре, так и на берегу, однако пока не дала никаких результатов.
24 августа состоялся международный заплыв, организованный Олимпийским комитетом Турции. Свечников стал единственным среди 3000 участников, кто не добрался до финиша.
Трекер подает сигналы (или нет?), жена собирает волонтеров. Как продвигаются поиски российского пловца Свечникова, пропавшего в Турции
Ранее в турецких СМИ появилась информация о том, что трекер российского пловца, с которым он совершал заплыв в Босфоре, подает сигнал из воды. Однако представитель Олимпийского комитета Турции Мурат Агджа опроверг эти сообщения.
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