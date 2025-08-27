Источник: пропавшего пловца Свечникова ищут в Турции с помощью гидролокатора

Российского пловца Николая Свечникова, который пропал без вести во время заплыва в Босфоре, ищут с помощью гидролокатора, сообщает турецкий журнал Aksiyon.

Отмечается, что операция по поиску 29-летнего спортсмена проходит как в Босфоре, так и на берегу, однако пока не дала никаких результатов.

24 августа состоялся международный заплыв, организованный Олимпийским комитетом Турции. Свечников стал единственным среди 3000 участников, кто не добрался до финиша.

Ранее в турецких СМИ появилась информация о том, что трекер российского пловца, с которым он совершал заплыв в Босфоре, подает сигнал из воды. Однако представитель Олимпийского комитета Турции Мурат Агджа опроверг эти сообщения.