Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова рассказала, что ей надоело постоянно оправдываться из-за допинговых подозрений.

«Я эмоционально устала, что надо все время доказывать, что у тебя нет допинга, что ты не верблюд, что можешь выступать, — цитирует «Матч ТВ» Ефимову. — Некоторые иностранцы, особенно в Америке, как-то негативно относятся. Не все, конечно. Но я уже устала от этого, и эмоционально тяжело. Или это возраст подходит, и мне уже не хочется воевать».

В 2014 году Ефимова была дисквалифицирована на полтора года из-за проваленного допинг-теста, а в 2016 году временно отстранена из-за возможного употребления мельдония. Позднее по второму делу пловчиха была оправдана.