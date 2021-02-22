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Допинг

«Иностранцы, особенно в Америке, негативно относятся». Звезда российского плавания Ефимова — о допинговых подозрениях

22 февраля 2021, 22:48
Юлия Ефимова. Фото Instagram
Юлия Ефимова. Фото Instagram
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Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова рассказала, что ей надоело постоянно оправдываться из-за допинговых подозрений.

«Я эмоционально устала, что надо все время доказывать, что у тебя нет допинга, что ты не верблюд, что можешь выступать, — цитирует «Матч ТВ» Ефимову. — Некоторые иностранцы, особенно в Америке, как-то негативно относятся. Не все, конечно. Но я уже устала от этого, и эмоционально тяжело. Или это возраст подходит, и мне уже не хочется воевать».

В 2014 году Ефимова была дисквалифицирована на полтора года из-за проваленного допинг-теста, а в 2016 году временно отстранена из-за возможного употребления мельдония. Позднее по второму делу пловчиха была оправдана.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/swimming/matchtvnews_NI1316400_Ja_uzhe_ustala_vse_vrema_dokazyvat_kakim_to_inostrancam_chto_ty_ne_verblud_Otkrovennoje_intervju_zvezdy_plavanija_Julii_Jefimovoj

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