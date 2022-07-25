Бородин: «Тошнит ли меня от плавания? Точно нет»

Чемпион Европы 2021 года, чемпион Европы на короткой воде, серебряный призер чемпионата мира Илья Бородин прокомментировал личные итоги Игр дружбы 2022 в Казани.

«Результаты неплохие. Наверное, то на что и рассчитывал. Но можно и лучше показывать секунды, нет в этом плане предела. Просто постепенная работа идет, шаг за шагом. Step by step. Вообще забавно, что у меня такие круглые цифры часто выходят. На чемпионате России последний раз я показал 58.00 на двести комплексом и 11.00. Огромные числа, но мне нравится, когда поменьше цифра сначала. Это более красиво.

Конкуренции мне лично не всегда хватает. Если бы я был на чемпионате мира, то мог бы проплыть и получше. Но что есть то есть. Мы просто готовимся, надеемся на лучшее. Когда-нибудь все ведь закончится и мы сможем соревноваться с иностранными спортсменами. Тяжело ли мне? Если результат улучшается, значит все хорошо. Нет причин жаловаться. Тошнит ли меня от плавания? Точно нет. Я просто жду", — сказал Бородин.

Отметим, что Бородин стал неоднократным призером и победителем соревнований в Казани и установил рекорд России.