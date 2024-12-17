Чемпион мира Бородин рассказал об отношениях с иностранными атлетами: «Были рады»

Бородин заявил, что иностранные атлеты поздравляли его с возвращением на международную арену

Чемпион мира по плаванию Илья Бородин в разговоре с «СЭ» высказался об отношении иностранцев к нему на чемпионате мира в Будапеште.

— С теми парнями, с которыми я плавал, мы знакомы давно. С кем-то с 2019-го, с кем-то с 2021-го. Все на позитивных отношениях. Были рады, поздравляли с возвращением, — сказал Бородин «СЭ».

Российский пловец завоевал золотую медаль ЧМ-2024 в Будапеште на дистанции 400 м комплексом.

21-летний спортсмен показал время 3.56,83.