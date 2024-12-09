Губерниев: «Без вмешательства Дегтярева поездка наших пловцов на ЧМ была бы нереальна»

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что поездка российских пловцов на ЧМ на короткой воде стала возможна благодаря министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву.

«Без вмешательства Дегтярева и министерства спорта поездка наших пловцов на чемпионат мира была бы нереальна от слова «совсем». Вот поэтому он и возглавляет ОКР. Это к вопросу о том, чем занимаются наши федерации. Только вдумайтесь — из-за всяких «дяденек» и «тетенек» десятки наших спортсменов остались без Олимпиады. Им угрожали, запугивали, хотя президент четко сказал — решать должны они сами. Но «дяденьки» и «тетеньки» сделали ставку не на ту лошадь, которая увезла их в неизвестном направлении. А теперь Дегтярев все это исправляет», — сказал Губерниев «ВсеПроСпорт».

Ранее 28 российских пловцов получили нейтральные статусы для участия в чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Турнир пройдет с 10 по 15 декабря в Будапеште.