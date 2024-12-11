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Сегодня, 17:25

Губерниев считает, что у российских пловцов еще будут медали и победы на ЧМ

Камила Абдурахманова
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Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, с какими проблемами российские пловцы столкнулись на старте чемпионата мира на короткой воде в Будапеште.

«Если человек скажет, что результаты пловцов никак не связаны с тем, что мы не выступали на международных стартах, он идиот. Пловцам где-то не повезло, где-то не хватило опыта. Там же не все были чемпионами прошлых лет. Главное в этих четвертых местах — что российская плавательная команда продолжает быть в мировой элите, потому что это не просто финалы, а борьба, медали. Ну, а то, что сборная испытывает недостаток опыта, в том числе и олимпийского, это факт неоспоримый.

Думаю, что медали и победы у нас еще будут. Лучше поздно, чем никогда. Пловцы выступают и борются за медали, а это главное», — сказал Губерниев «РБ Спорт».

10 декабря в Будапеште стартовал чемпионат мира по плаванию в 25-метровом бассейне. В первый день соревнований россияне заняли три четвертых места: в мужской и женской эстафетах 4х100 метров вольным стилем и на дистанции 1500 метров у мужчин.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Губерниев
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