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Губерниев о Ефимовой: «Спортсмены часто не спешат завершать карьеру до того момента, пока получают зарплату»

Константин Белов
Корреспондент
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова президента Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимира Сальникова о возможном участии Юлии Ефимовой в чемпионате России.

30-летняя спортсменка еще не заявлялась на турнир, она не выступала на официальных соревнованиях с 2021 года.

«Эти вопросы нужно задавать Сальникову. Это нормальная практика, вспомните фигуристов, которые по документам числились, но не выступали. Спортсмены часто не спешат завершать карьеру до того момента, пока получают зарплату. Это скорее вопросы в Минспорту. Если необходимые критерии нахождения Ефимовой в сборной подтверждаются, то почему бы и нет. А если не подтверждаются, то это вопросы даже не к Минспорту и федерации, а к другим органам. К Юлии отношусь с огромной симпатии и огромным уважением, она человек заслуженный», — сказал Губерниев «СЭ».

Ефимова — шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы.

Юлия Ефимова. Ефимова живет полной жизнью в США и не собирается в Россию. На спортивной карьере можно ставить крест?

Дмитрий Губерниев
Юлия Ефимова
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