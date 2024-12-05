Губерниев — о допуске российских пловцов на чемпионат мира: «Чтобы рога на голове выросли у тех, кто был против их участия»

Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на допуск российских спортсменов на чемпионат мира по плаванию в Будапеште.

«Жду, что они будут максимально бороться за золото. А у тех людей, которые говорили Чикуновой и остальным, что не не надо ехать на Олимпиаду, чтобы у них рога на голове выросли. Потому что так к спортсменам относиться нельзя! Сейчас проплывет Чикунова и все остальные, и у тех, кто был против их участия, рога вырастут — так им и надо! Спортсмены будут выступать, а те, кто им мешал, пусть рогатые ходят и едят крапиву-лебеду у заборов», — сказал Губерниев «СЭ».

Чемпионат мира на короткой воде пройдет с 10 по 15 декабря в Будапеште.

В список квалифицировавших вошли Евгения Чикунова, Роман Акимов, Елизавета Агапитова, Виктория Блинова, Илья Бородин, Роман Шевляков, Александр Жигалов, Олег Костин, Павел Самусенко, Кирилл Мартынычев, Алексей Сударев, Александр Щеголев, Дарья Клепикова, Ксения Мишарина, Милана Степанова, Арина Суркова, Алина Гайфутдинова, Дарья Трофимова, Софья Дьякова, Юлия Ефимова, Мирон Лифинцев, Савелий Лузин, Андрей Минаков, Кирилл Пригода, Алексей Ткачев, Дмитрий Савенко, Дмитрий Жаворонков и Егор Корнев.

(Александр Абустин)