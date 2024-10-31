Губерниев — о назначении Мазепина на пост главы ФВВСР: «Надо выводить плавание из тупика»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от назначения председателя наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания Дмитрия Мазепина на пост главы Федерации водных видов спорта России.

«Прежде всего, жду диалога с международными организациями и возможности выступать в нейтральном статусе. Нам нужно, чтобы спортсмены выступали и богатый человек, который знает спорт не понаслышке, помогал пловцам. Потому что до этого у них не было толком ни соревнований, ни призового фонда, и с олимпиадой их бывшее руководство прокатило. Поэтому надо выводить плавание из тупика», — сказал Губерниев «СЭ».

Губерниев также отреагировал на слова Мазепина о том, что Россия станет лидером следующих летних Олимпийских игр по количеству медалей в водных видах спорта.

«Наверное, он знает, о чем говорит. Для того чтобы стать лидером, надо сначала вернуться туда. С другой стороны, что значит лидером? Мы сразу победим американцев прямо у них в Лос-Анджелесе? Это будет примерно то же самое, если Никита Мазепин (гонщик, сын Дмитрия — Прим. «СЭ») сказал бы, что в обычной машине станет чемпионом «Формулы-1». Хотя, чем-то, наверное, его оптимизм подкреплен, поэтому пожелаем ему всяческих удач. Главное, чтобы шло развитие не только спорта высших достижений, но и юниоров», — добавил Губерниев.

За кандидатуру Мазепина проголосовали единогласно, он являлся единственным кандидатом на доожность.

Ранее на голосовании, которое проходило в Олимпийском комитете России, было принято решения об объединении всех федераций страны по водным видам спорта в одну организацию.

Александр Абустин