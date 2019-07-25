Гринев взял бронзу на дистанции 100 м вольным стилем на ЧМ

Россиянин Владислав Гринев выиграл бронзу на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате мира в Кванджу. Он показал результат 47,82.
Золото завоевал американец Кэлеб Дрессел (46,96), серебро - у австралийца Кайла Чалмерса (47,08).
Плавание
Кванджу (Корея)
Чемпионат мира
Мужчины
100 м в/с
Финал
1. Кэлеб Дрессел (США) - 46,96
2. Кайл Чалмерс (Австралия) - 47,08
3. Владислав Гринев (Россия) - 47,82
4. Блейк Пьерони (США) - 47,88
5. Марселу Кьеригини (Бразилия) - 47,93
6. Нандор Немет (Венгрия) - 48,10
7. Клеман Миньон (Франция) - 48,43
8. Брену Коррейя (Бразилия) - 48,90
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