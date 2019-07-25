Гринев взял бронзу на дистанции 100 м вольным стилем на ЧМ

Россиянин Владислав Гринев выиграл бронзу на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате мира в Кванджу. Он показал результат 47,82.

Золото завоевал американец Кэлеб Дрессел (46,96), серебро - у австралийца Кайла Чалмерса (47,08).

Плавание

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Мужчины

100 м в/с

Финал

1. Кэлеб Дрессел (США) - 46,96

2. Кайл Чалмерс (Австралия) - 47,08

3. Владислав Гринев (Россия) - 47,82

4. Блейк Пьерони (США) - 47,88

5. Марселу Кьеригини (Бразилия) - 47,93

6. Нандор Немет (Венгрия) - 48,10

7. Клеман Миньон (Франция) - 48,43

8. Брену Коррейя (Бразилия) - 48,90