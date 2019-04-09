Гринев, Рылов, Морозов, Колесников и Фесиков - в финале чемпионата России на 100-метровке вольным стилем

На чемпионате России по плаванию в московском бассейне "Олимпийский" состоялись полуфинальные заплывы на дистанции 100 метров вольным стилем. С лучшим результатом в финал вышел Владислав Гринев, обновивший рекорд страны – 47,43. В финальную восьмерку попали также сильнейшие спинисты страны Евгений Рылов (второе время – 48,56) и Климент Колесников (четвертый результат – 48,64), Владимир Морозов (48,58), Иван Гирев, Андрей Минаков, Михаил Вековищев и Сергей Фесиков. Финал чемпионата России в этом виде программы состоится в среду около 19:00.