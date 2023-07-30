Тренер сборной России о составе: «Самая сильная команда, которая у меня была»

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик назвал текущий состав команды лучшим.

В финале Кубка России в Казани результаты выше, чем на чемпионате мира в Фукуоке показали Климент Колесников и Евгения Чикунова.

«Самые положительные ощущения от этого турнира. Это у нас, наверное, самая сильная команда сейчас. И она на перспективу — впереди на года два-три. Лучшая команда, которая у меня была. Подошло время. Та система, которая долгие годы выстраивалась, наконец-то дала свои результаты. Ни один спортсмен, начиная с младшего возраста, не пропадает. Мы за всеми следим, все рассчитываем. Американцы замечают, какая у нас молодежь. Они за нами смотрят и отзываются положительно. Если все будет нормально — мы можем ждать очень высоких результатов. Удивительно, конечно, видеть, что мы еще не просчитали результаты этих ребят. А американцы уже все видят, хвалят. А мы начинаем тут искать, что и где никак. Я хорошо отношусь к команде и не хочу, чтобы ее обижали. Потому что это как правило несправедливо.

Великолепные результаты у Клима. Ему удобно было тут выбрать время — он установил рекорд мира в полуфинале. На чемпионате мира я бы советовал идти на рекорд мира в финале. Потому что после полуфинала идти на такой результат второй раз подряд тяжело. Причем скорее ментально, нежели физически. Физически с ним все в порядке. Он сейчас в золотом возрасте, еще лет пять может зажигать. У Жени Чикуновой были определенные проблемы со здоровьем, но мы спокойно к этому относились, не форсировали. Она уже установила в этом году рекорд мира с запасом. Так что мы порадовались за то, что она выиграла миллион и превзошла результат ЧМ этого года. Сейчас я видел, что она не совсем в своей тарелке. Но уверен, что к Кемерово отойдет», — сказал Чепик.