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Главный тренер сборной России Чепик рассказал, как сказался на Рылове уход на самоподготовку

Алина Савинова
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Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик ответил на вопрос, как сказался на Евгении Рылове уход на самоподготовку.

«Подождем с оценками. 200 м Евгений проплыл в Казани неплохо: выиграл, причем в своем стиле. Другой вопрос, что Шишин вернулся к работе с ним где-то с декабря, а этого времени недостаточно для того, чтобы полностью вернуть все прежние технические навыки. Теряются-то они быстро, а два раза в одну и ту же реку войти трудно. Это все равно, что дважды подряд выстрелить в «десятку». Даже если первым выстрелом попал, второй — попробуй попади. Но в целом я думаю, с Рыловым должно быть все нормально, потому что у него мастерство величайшее. И техника была отточена к Олимпиаде до высочайшего уровня», — цитирует Чепика RT.

Рылов является двукратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом мира на короткой воде.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1142893-glavnyi-trener-chepik-rylov
Евгений Рылов
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